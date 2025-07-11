المديرية الفنية الوطنية تكشف قائمة المقبولين لاجتياز تربص “كاف أ”

حددت المديرية الفنية الوطنية، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اجتياز تربص الحصول على شهادة التدريب صنف “كاف أ”.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، بلغ عدد المترشحين المقبولين لاجتياز تربص شهادة التدريب “كاف أ” 200 مترشح.

كما أوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن المديرية الفنية الوطنية، قامت بتقسيم المترشحين إلى أربعة مجموعات.

وضمت المجموعات الأربعة المعنية باجتياز تربص الحصول على شهادة التدريب “كاف أ” أسماء كل من: