المديرية الفنية الوطنية تنظم دورة تكوينية لفائدة المحضرين البدنيين

نظمت المديرية الفنية الوطنية، تحت اشراف إدارة تطوير كرة القدم الإفريقية، دورة تكوينية لفائدة المحضّرين البدنيين.

وكشف موقع الفاف، عن إشراف المدرب السويسري التابع “للفيفا” شميد ماركوش، بمساعدة مختصين محليين، ويتعلق الأمر بكل من محمد شيه فؤاد، وبسكري عبد المالك.

كما أكد ذات المصدر، مشاركة 28 محضرا بدنيا في هذه الدورة، والتي انطلقت في 12 ماي الجاري، وتدوم إلى غاية 16 من ذات الشهر.

يذكر أن افتتاح هذه الدورة، جرى بحضور المدير الفني الوطني مصطفى بسكري، ومساعده زهير جلول، بالإضافة لممثلي “الكاف” نفيس تشبيندا، أبراهام مبراتو، وإدغار وارسون.