المديرية الفنية الوطنية تنظم مؤتمر للمحضر البدني نيكولاس ديون

أعلنت المديرية الفنية الوطنية، عن تنظيمها لثاني مؤتمر عن طريق تقنية الفيديو، يوم الجمعة المقبل، من تنشيط المحضر البدني نيكولاس ديون.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن هذا المؤتمر، يدخل ضمن نشاطات المديرية الفنية الوطنية، خلال فترة الحجر المنزلي، وتوقف المنافسة بسبب كورونا.

وسينشط هذا المؤتمر، المحضر البدني نيكولاس ديون، حيث سيتطرق من خلاله لنقطتين أساسيتين، أولها كيفية تجنب الإصابات، أما النقطة الثانية فتتعلق بكيفية استعمال الجهاز العالمي لتحديد المواقع (G.P.S).

يذكر أن نيكولاس ديون، عمل كمحضر بدني في العديد من الأندية الأوروبية، والمنتخبات، على غرار نادي نيس، رين، والمنتخب القطري.