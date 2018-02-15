المديرية الفنية تبرمج تربصا تكوينيا للمدربين العسكريين

برمجة المديرية الفنية الوطنية لكرة القدم، تربصا تكوينيا لفائدة المدربين العسكريين، والذي يدخل في إطار الإتفاقية المبرمة بين الطرفين مؤخرا.

ونشرت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، بيانا، تعلن من خلاله إجراء هذا التربص من 20 فيفري إلى 01 مارس 2018.

وسيتم إجراء هذا التربص التكويني المبرمج لفائدة المدربيين العسكريين، بالمركب الرياضي العسكري ببن عكنون.

كما أوضحت المديرية الفنية في ذات البيان، أنه سيتم منح شهادة مدرب من الدرجة (02)، نهاية هذا التربص للمدربين المشاركين.

ويأتي هذا التربص، تطبيقا للإتفاقية التي أمضى عليها مؤخرا المدير الفني الوطني رابح سعدان، مع مسؤولي الرياضة العسكرية الجزائرية.