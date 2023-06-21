المديرية الفنية تقيم ورشة عمل للحصول على شهادة CAF A

أقامت المديرية الفنية لكرة القدم اليوم الأربعاء، ورشة عمل لفائدة اللاعبين السابقين للمنتخب الوطني قصد الحصول على شهادة CAF A .

وقالت أن ورشة العمل جرت بفندق أمستردام بالروبية في العاصمة وسط اجواء رائعة الذي ترأسه أمير شفيق.

كما عرف التربص القصير حضور عدد كبير من النجوم الذين مروا على الكرة الجزائرية و المنتخب الوطني أبرزه خالد لونيسي ورزقي عمروش وناس قاواوي فوزي موسوني إلى جانب بابوش ودريوش والبقية.

وأكدت أن ورشة العمل الذي آجراها 25 لاعبا سابقا ستفيد حتما في مشوارهم التدريبي الذي سينطلق خلال السنوات القليلة المقبلة.

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