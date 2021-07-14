المديرية الفنية تكشف قائمة المعنيين بتربص “كاف ب”

كشفت المديرية الفنية الوطنية، قائمة المدربين المعنيين، باجتياز تربص الحصول على شهادة التدريب صنف “كاف ب”.

وسيخصص هذا التربص للاعبيين الدوليين السابقيين، الذين سيجرون هذا التربص، من خلال ثلاث مجموعات.

وسيشرف المدير الفني الوطني، عامر شفيق على هذا التربص، إلى جانب كل من توفيق قريشي، بن عودة عبد الكريم، بوعلام لاروم، شيحا فؤاد، وسعيد نصر الدين.

وحددت اللجنة الفنية الوطنية فترة اجتياز هذا التربص للمجموعات الثلاثة في التواريخ التالية:

المجموعة الأولى من 24 إلى 31 جويلية

المجموعة الثانية من 7 إلى 14 أوت

المجموعة الثالثة من 21 إلى 28 أوت

وضمت المجموعات الثلاث للاعبين الدوليين السابقيين المعنيين باجتياز هذا التربص كل من: