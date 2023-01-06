المديرية الفنية تنشئ وحدة مراقبة “الشان” و خلية اكتشاف المواهب

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن المديرية الفنية التي يترأسها مصطفى بسكري. أنشأت وحدة مراقبة سير منافسة “الشان” التي ستنطلق في 13 جانفي.

كما أكّدت الفاف، في بيان لها. اليوم الجمعة، أن المديرية الفنية ستسهر على إنجاح هذه الخلية التي مهمتها مراقبة سيرورة العرس الكروي الإفريقي.

كما قالت إنّ المديرية الفنية التي يترأسها مصطفى بسكري أنشأت كذلك خلية تنقيب المواهب لفئتي أقل من 17 سنة و 20 سنة.

واحتفظت المديرية الفنية على برنامج تنظيم دورات للحصول على تكوين المدربين للحصول على الشهادات التدريبية.

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