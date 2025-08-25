المديرية الفنية لـ “الفاف” تنظم أول وحدة من تكوين مدربي رخصة “CAF A”

أعلنت المديرية الفنية للاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، اليوم الاثنين، وعبر قسم التكوين، عن تنظيم أول وحدة من التكوين للحصول على رخصة التدريب الإفريقية “CAF A”.

وذلك لفائدة مرشحي الدفعة الثالثة (CLIC) الذين تم تسجيلهم عبر المنصة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، خلال سنة 2025 وتم تأكيد ملفاتهم عبر النظام المعتمد.

وحدّد تاريخ إجراء هذا التكوين في الفترة من 6 إلى 11 سبتمبر المقبل، بالقرية المتوسطية وهران.

ويعَدُّ هذا التكوين محطة هامة في مسار تطوير الكفاءات الوطنية. لا سيما وأن رخصة “CAF A” من أعلى درجات التأهيل المعترف بها قاريًا. وتفتح آفاقًا واسعة أمام المدربين للممارسة على المستويين المحلي والدولي.

كما أشار بيان “الفاف” إلى أنه تم تحديد مبلغ 70 ألف دينار جزائري حقوق المشاركة في هذا التكوين. ويجب تسديده حصريًا عن طريق التحويل البنكي إلى الحساب التالي:

البنك الخارجي الجزائري (BEA) الوكالة: 00900 - دالي إبراهيم، رقم الحساب: 9009050083-65

يتوجب إرسال وصل الدفع (bordereau de versement) في نسخة رقمية إلى العنوان الإلكتروني: [email protected]

وذلك قبل تاريخ 2 سبتمبر 2025 آخر أجل. ويعَدُّ إرسال وصل الدفع شرطًا أساسيًا لتأكيد المشاركة.

أي تأخير في إرسال الوثائق المطلوبة بعد التاريخ المحدد يؤدي إلى الإقصاء من الدورة. كما لا يقبل أي شكل آخر من الدفع غير التحويل البنكي.