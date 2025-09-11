المديرية الوطنية للتحكيم تنظم ملتقى تكوينيًا لفائدة مقيّمي الحكام

أطلقت المديرية الوطنية للتحكيم (DNA)، أول أمس الثلاثاء، ملتقى تكوينيًا مخصصًا لمُقيّمي الحكام، في إطار الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

حفل الافتتاح أشرف عليه المدير الفني الوطني للتحكيم، مهدي عبيد شارف، بحضور كل من المسؤول عن التقييم، محمد حدادة، والمسؤول عن التكوين، لمين بنايصة.

وجرت فعاليات الملتقى بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة (تيبازة)، إلى غاية اليوم الخميس.

ويشارك في هذا الملتقى 65 مقيّمًا للحكام، قسِّموا على فوجين، بهدف تعزيز معارفهم العملية والنظرية. وتحسين جودة تقييم الأداء التحكيمي خلال المنافسات الرسمية.

أهداف الملتقى هي توحيد معايير التقييم بين مختلف المقيمين، رفع مستوى الكفاءة التقنية في متابعة الحكام، وضمان مرافقة فعالة لمسار تطوير التحكيم الجزائري.

هذا الملتقى يعكس حرص المديرية الوطنية للتحكيم على تحديث آليات العمل. بما يتماشى مع متطلبات المنافسة والاحترافية، من أجل تحسين صورة التحكيم الجزائري محليًا وقاريًا.