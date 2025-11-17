المديرية الوطنية للتحكيم تنظم يوما تقييميا لأداء حكام النخبة

نظمت المديرية الوطنية للتحكيم، أمس الأحد، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، يوما تقييميا لأداء حكام النخبة في إطار برنامج التكوين المتواصل.

وجرى هذا اليوم التقييمي، تحت إشراف المدير الوطني للتحكيم، عبيد شارف، بمشاركة الحكام الذين أداروا مباريات الرابطة المحترفة، من الجولة السابعة، إلى الحادية عشرة، حسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”.

كما أوضح ذات المصدر، بأنه تم خلال هذا اليوم التقييمي، التطرق بالتفصيل لعدة وضعيات، وكذلك القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل في المدة الأخيرة.

وشكّلت هذه الجلسة فرصة لفتح نقاش، هدفه معالجة الأخطاء، مع تثمين الممارسات الإيجابية، إضافة إلى تشجيع الحكام على تطوير أدائهم.