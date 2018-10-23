المديرية الولائية للأشغال العمومية: “تهيئة جسر واد الكرمة كانت ضرورية لتفادي الفيضانات”

تشرف أشغال تهيئة الجسر الواقع بالمدخل الجنوبي للعاصمة على الإنتهاء و يتوقع إستلامه مع نهاية الشهر الجاري، حسبما كشفت عنه المديرية الولائية للأشغال العمومية.

وتم الشروع في الأشغال على مستوى جسر واد الكرمة التي في جويلية 2017، و سيكون عمليا في الفاتح نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.

وبهذا سيعرف الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين البليدة والجزائر إنفراجا قريبا في زحمة المرور، التي دامت لأزيد من سنة على مستوى محول وادي الكرمة.

حيث تسببت الأشغال طيلة الفترة المشار إليها في إنسداد مروري وصل في أحيان كثيرة إلى حدود بلدية بئر التوتة

وأكد نفس المصدر أن برمجة تهيئة جسر وادي الكرمة كانت ضرورية و ذلك لتفادي الفيضانات التي عرفتها المنطقة في ديسمبر 2016

و التي تسببت حينها في شلل شبه تام لحركة المركبات، فيما كان الجسر في حالة تصدع بشكل يهدد سلامة مستعمليه.

وقد تم تخصيص لهذه العملية غلاف مالي قدر بـ 300 مليون دج، في حين كان يفترض أن تنتهي الأشغال في ظرف سنة.