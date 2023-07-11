المديرية العامة للاتصال بالرئاسة تعزي في وفاة الصحفي محمد رضا بوزيان

عزت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، أسرة الفقيد الصحفي بمديرية الأخبار للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، محمد رضا بوزيان.

وجاء في بيان المديرية:

“تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، إلى أسرة الفقيد المغفور له بإذن الله، الصحفي بمديرية الأخبار للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، محمد رضا بوزيان، وإلى الأسرة الإعلامية، بأصدق التعازي وعميق المواساة، مع التضرع إلى المولى عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون