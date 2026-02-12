المديرية التقنية الوطنية تطلق أول تكوين خاص بالمديرين التقنيين الرياضيين (DTS)

أعلنت المديرية التقنية الوطنية، في إطار سياسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لتطوير الكرة الوطنية، عن إطلاق أول تكوين فيدرالي خاص بالمديرين التقنيين الرياضيين (DTS).

وذلك بهدف تعزيز هيكلة وتنظيم واحترافية الأندية، من خلال رفع كفاءة هذه الفئة المحورية في التطوير التقني والمنهجي داخل النوادي.

وسينظَّم التكوين على 5 وحدات بين شهري مارس وجويلية، وفق البرنامج التالي: الوحدة الأولى من 8 إلى 11 مارس، الثانية من 19 إلى 22 أفريل، الثالثة من 17 إلى 20 ماي، الرابعة من 14 إلى 18 جوان، والخامسة من 5 إلى 8 جويلية 2026.

ويشترط للمشاركة أن يكون المعني مديرًا تقنيًا رياضيًا في نشاط، وحائزًا على رخصة CAF A.

ويتوجب إرسال ملف الترشح بصيغة PDF، متضمنًا نسخة من شهادة CAF A، ورخصة DTS الخاصة بالنادي، وسيرة ذاتية، ونسخة من بطاقة الهوية، وصورة شمسية حديثة، مع تسديد حقوق التكوين المقدرة بـ80 ألف دينار جزائري لكل وحدة.

وحددت المديرية تاريخ 24 فيفري آخر أجل لإرسال الملفات عبر البريد الإلكتروني: [email protected] .

كما أكدت الاتحادية أن شهادة DTS الفيدرالية ستصبح إجبارية ابتداءً من الموسم الرياضي 2027-2028، إذ لن يسمح لأي مدير تقني رياضي بممارسة مهامه في أندية الرابطتين الأولى والثانية دون الحصول على هذا الدبلوم.