المديرية العامة للأمن الوطني توضح بخصوص تداول مقطع فيديو لشرطي

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانا توضيحيا بخصوص تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تصريحات لشرطي صاحب هذا الفيديو يشتكي طرده من السكن الوظيفي.

وأوضحت المديرية ان مصالح المفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة فتحت تحقيقا إداريا حول تصريحات الشرطي صاحب هذا الفيديو أين إتضح أن المعني بالأمر، عون شرطة تابع لأمن دائرة سيدي عيسى (أمن ولاية المسيلة).

وتابع البيان ان المعني استفاد في شهر ديسمبر 2022 من عقار بمنطقة عمرانية بوسط مدينة سيدي عيسى. بالإضافة إلى دعم مالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتكفل بمستخدمي الأمن الوطني بالتنسيق مع السلطات المحلية.

كما أن المعني يُعد وريثا لسكن عائلي لائق يتواجد بوسط المدينة، وهو المأوى الذي انتقل إليه رفقة عائلته بعد عملية الاخلاء. التي باشرتها المصالح المعنية يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 على الساعة 11:00 صباحا.

وإختتمت ذات المصالح انه وحفاظا على الحياة الخاصة لعائلة المعني بالأمر، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تتحفظ على نشر الممتلكات الخاصة بها. إلا أنها ستباشر الاجراءات اللازمة للحد من هذه التصرفات المعزولة واللامسوؤلة.