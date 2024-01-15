المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تعزّي في وفاة الصحفي إبراهيم سبعون

بعثث المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم برسالة تعزية ومواساة إلى أسرة الصحفي إبراهيم سبعون.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تقدّمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، بأصدق التعازي وعميق المواساة إلى أسرة الفقيد المغفور له بإذن الله، الصحفي إبراهيم سبعون، رئيس تحرير بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، وإلى الأسرة الإعلامية.

كما نتضرع إلى المولى عزّ وجلّ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.