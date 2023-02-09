المدير التقني لنادي توينتي يكشف سبب رفض بيع زروقي

تحدث المدير التقني لنادي توينتي الهولندي، يان ستروير، عن سبب عدم التفريط في خدمات الدولي الجزائري رامز زروقي، لصالح نادي فاينورد.

وصرح أمس الأربعاء، المدير التقني لتوينتي ستروير، لموقع Voetbal International الهولندي:” ‘لم اكن انتظر ذلك، نقدم موسم جيد ونتواجد في الخمس المراكز الأولى في الدوري”.

وأضاف ستروير:”لا ننتظر أن نقوم ببيع لاعبين جيدين، لكي نبقى أقوياء قدر الإمكان، حتى لو وصلتنا عروض في آخر لحظات الميركاتو سنرفض”.

وأوضح ذات المتحدث:”كان متبقي لنا لاعبين فقط في مركز رامز زروقي، بالإضافة لإصابة لاعب آخر، فمن المستحيل مغادرة زروقي الفريق”.