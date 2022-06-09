المدير التنفيذي للصفاقسي في الجزائر بسبب قضية الديون بالملايير

حلّ المدير الفني للنادي الصفاقسي ياسين بن طاهر بالجزائر للقاء عدد من اللاعبين الجزائريين. الذين كانوا ينشطون في الفريق التونسي.

وقال موقع “نسمة” التونسي. أن بن طاهر يسعى لحل أزمة الديون المتراكمة عليه. بسبب مطالبة اللاعبين الجزائريين بأموالهم المتبقية.

كما أضاف أن اللاعب السابق لشباب بلوزداد اسلام باكير تحصل على على حكم يناهز بـ 900 ألف دينار تونسي. و ميهوب نايت رابط بـ 500 ألف دينار رشيد ايت عثمان بـ 400 ألف دينار. إلى جانب كل من زكرياء بن شاعة. صبري شرايطية . زكرياء منصوري.

وأردف المصدر. ان بن طاهر يسعى لإقناع الدائنين عبر التخفيض في المبالغ المطلوبة أو جدولتها على الأقل.

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