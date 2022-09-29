المدير الرياضي السابق لنيس يكشف تفاصيل رفض دولور للخضر !

عاد المدير الرياضي السابق لفريق نيس الفرنسي، جوليان فورنيي، للحديث عن تفاصيل رفض، آندي دولور، الالتحاق بالخضر.

فورنيي قال في تصريحات خص بها “آر م سي” الفرنسية أمس الأربعاء نقلها موقع “ديزاد فووت” اليوم الخميس.

“في أول حوار دار بيني وبين دولور قال لي وهو يضحك، بالعكس لا تقلق لن أذهب إلى كأس إفريقيا رفقة الخضر”.

قبل أن يُضيف:”الحوار دار عندما كان في المكتب من أجل امضاء العقد”.

“لذلك لم تكن هناك أي مساومة من أجل منعه من الالتحاق بالخضر”.

ويُذكر أن، دولور، رفض الالتحاق بالمنتخب الوطني مباشرة بعد امضاءه على عقده الجديد مع نيس شهر سبتمبر من سنة 2021.