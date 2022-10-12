المدير الرياضي لأجاكسيو:”دولور ساعدنا في التعاقد مع بلايلي”

كشف المُدير الرياضي لفريق أجاكسيو الفرنسي، يوهان كافالي، أن النجم الدولي الجزائري، آندي دولور، ساهم في صفقة مواطنه، يوسف بلايلي.

كافالي قال خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمسية اليوم الأربعاء:”مُباشرة بعد فسخ عقده مع بريست رسميا.. استغللنا الفرصة، اتصلنا بدولور الذي تحدث مع بلايلي عن المدينة والنادي”.

كما أضاف:”التقيت بمُمثل بلايلي، تحدثت مُطولا مع والده والتقيت اللاعب بمدينة مارسيليا، هو يُريد الرد على كل ما قيل عنه”.

قبل أن يختم:”جاء يوسف إلى هنا لاستعادة صورته وإظهار أنه قبل كل شيء هو لاعب كرة قدم”.