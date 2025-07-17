المدير الرياضي لأنترويب يتحسر على ضياع صفقة زرقان !

كشف المدير الفني لنادي رويال أنتويرب البلجيكي، مارك أوفرمارس، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بفشل صفقة ضم الدولي الجزائري أدم زرقان إلى فريقه.

آدم زرقان المنتقل حديثا من صفوف نادي شارلوروا إلى رويال سانت جيلواز، تلقى عرضا جديا من صفوف أنترويب.

و أكد أوفرماس، أن إدارة فريقه كانت قريبة جداً من حسم التعاقد مع النجم الجزائري، قبل أن تتوقف المفاوضات لأسباب مالية بحتة.

وأوضح اللاعب البلجيكي السابق، في هذا الخصوص في آخر ظهور إعلامي بالقول:”وصول زرقان كان شبه محسوم. للأسف، وبسبب الوضعية المالية، لم نتمكن من المضي قدماً في الصفقة. لقد كان أولويتنا رقم واحد!” وكان نادي رويال أنتويرب يسعى لتدعيم صفوفه بلاعب قادر على صناعة الفارق في خط الوسط”.

وأضاف المتحدث:”وجدنا في زرقان، أنه الحل المثالي لما يملكه من إمكانيات فنية عالية وتجربة محترمة في الدوري البلجيكي”.

ورغم فشل الصفقة، فإن تصريحات أوفرمارس تؤكد المكانة الكبيرة التي بات يحظى بها اللاعب الجزائري في السوق الأوروبية.

كما تفتح الباب أمام احتمالات انتقاله لأندية أخرى في المواسم المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بخدماته من عدة فرق في بلجيكا وخارجها.