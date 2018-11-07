المدير الرياضي لإمبولي:”من الصعب الحفاظ على بن ناصر”

كشف المدير العام الرياضي لإمبولي الإيطالي “أندريا بوتي” صعوبة الإحتفاظ بالنجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في صفوف فريقه.

وقال “بوتي” في تصريحات لسكاي سبورتس:”بن ناصر من اللاعبين اللذين إخترنا التعاقد معهم الموسم الماضي لأننا فكرنا في أنه يُمكن له تقديم الإضافة لنا على المدى البعيد”.

“إمبولي يعتمد على سياسة ضم اللاعبين الشبان وتطوير إمكانياتهم لكن من الصعب الحفاظ عليهم.. نحاول بكل جهد الحفاظ على بن ناصر”.

ويُقدم لاعب الخضر بداية موسم رائعة مع الصاعد الجديد للدوري الإيطالي ماجعل العروض تتهاطل عليه من كل حدب وصوب.