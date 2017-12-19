المدير الرياضي لبريمن يفصل في مُستقبل بلفوضيل

نفى “فرانك بومان”، المدير الرياضي لنادي “فيردر بريمن”، وجود أي نية فسخ عقد إعارة الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل جانفي القادم.

وصرح التقني الألماني في هذا الشأن: “بلفوضيل باق معنا خلال الشطر الثاني من الموسم الجاري، ونأمل أن يُقدّم لنا الإضافة”.

وأضاف بأنه مُستغرب، لانتشار إشاعة رحيل المُهاجم في الميركاتو الشتوي الداخل، مُعتبرا بأن اللاعب الأسبق لإنتر ميلان مُرتاح مع الفريق.

يُذكر بأن خريج “ليون”، تمكن هذا الأسبوع من كسر عُقدته، وتسجيل أول أهدافه في البوندسليغا ، بعد 3 أشهر من الإنتظار.