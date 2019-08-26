المدير الرياضي لبريمين يُوضح الأمور بشأن بن طالب

أوضح المُدير الرياضي لفيردر بريمن، فرانك بومان، بأن الأمور لم تُحسم الى غاية الساعة بشأن صفقة نبيل بن طالب.

وأشار بأن إدارة المُحاربين مُتفقة مع الدولي الجزائري ولكن شالك 04 يسعى لرفع سعره وكسب الوقت للحصول على عرض أفضل.

ولكن اللاعب السابق لـ”مانشفات” الألمانية رفض إستباق الأحداث قائلا :”لا شيء حُسم بصفة رسمية الى حد الآن”.

ويرتقب أن تشهد الساعات القادمة تفاصيل جديدة بشأن صاحب الـ24 عاما والذي يبقى يتمرن بشكل مُنفرد في الفترة الماضية.

ويبقى اليساري مُستبعدا عن تشكيلة الأزرق الملكي وهذا منذ بداية التحضيرات الصيفية الى غاية جولة هذا الأسبوع من البوندسليغا الألمانية.