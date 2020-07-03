المدير الرياضي لتورينو يوضح موقفه من ضم فارس

الرياضة
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المدير الرياضي لتورينو يوضح موقفه من ضم فارس
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح المدير الرياضي لنادي تورينو، موقفه من ضم الدولي الجزائري محمد سليم فارس، من عدمه خلال الميركاتو الجاري.

وصرّح دافيدي فانيتي في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” :”فارس لاعب جيد، ولكن الحديث عن الإستقدامات مُؤجل”.

وواصل :”الأولوية القصوى بالنسبة لنا، هي الوصول للنقطة الأربعين وضمان بقائنا بصفة رسمية مع كبار الكالتشيو”.

يُذكر بأن مُحارب الصحراء مُتابع من طرف “التورو”، منذ فترة، وهذا إضافة لمُقترحات من نابولي وروما.

وكان بطل إفريقيا، قد تعرض خلال الجولة الماضية من الدوري لإصابة جديدة، ستؤثر لا محالة على سعره في سوق التحويلات.


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