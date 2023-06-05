المدير الرياضي لدورتموند: “بن سبعيني يملك خبرة كبيرة ومتحمّسون للعمل معه”

أشاد المدير الرياضي لنادي دورتموند الألماني، سباستيان كيل، بصفقة الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، الذي رسّم اليوم الاثنين، التحاقه بالفريق في صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع غلادباخ.

وأوضح كيل، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لوصيف “البوندسليغا” في الموسم المنقضي، قال فيها إن بن سبعيني لاعب يتواجد في أوج عطائه.

مضيفا: “إنه يملك خبرة محلية محلية ودولية في البودسليغا.. وفي الليغ1 الفرنسية وفي رابطة الأبطال والأوروبا ليغ، ولاعب دولي في منتخب بلاده.”

كما أبرز ذات المتحدث أنه ينتظر الكثير من مدافع الخضر، وقال: “نحن متأكدون بأن تطوره الرياضي لم ينته بعد.

وأضاف بخصوص طموحات بن سبعيني: “خلال مرحلة المفاوضات معه، لمسنا رغبة كبيرة منه للعب مع دورتمند، والمنافسة على الألقاب.”

وفي الأخير، أكد المدير الرياضي لدورتموند، بأن الجميع في النادي متحمس للعمل مع لاعب محترف بقيمة بن سبعيني، وختم: “إنه يملك توازن رائع في اللعب الهجومي والدفاعي”.