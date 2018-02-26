المدير الرياضي لشالك :”هذا هو بن طالب الذي نُريده”

تحصل الدولي الجزائري، نبيل بن طالب على إشادة “كريستيان هايدل”، المُدير الرياضي لنادي “شالك04” بعد الفوز على حساب “باير ليفركوزن”.

وصرح الرجل القوي في إدارة “الأزرق الملكي” قائلا: “هذا هو نبيل الذي نُريده، لقد أظهر الحماسة المطلوبة وسجل هدفا مُهما”.

وواصل: “لقد أصرّ على تنفيذ ركلة الجزاء، وهذه علامة واضحة على درجة التحفيز التي كان يتواجد عليها، بعد طول غياب”.

وكان لاعب “توتنهام” السابق غائبا عن مُباريات فريقه في البوندسليغا خلال الأسابيع الماضية بسبب علاقته المُتدهورة مع المُدرب “دومينيكو تيديسكو”.