المدير الرياضي لشتوتغارت: “بوعناني يتميز بمهارات متعددة رغم صغر سنه”

أشاد المدير الرياضي لنادي شتوتغارت الألماني، فابيان فولغيموث، مطولا، بصفقة الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني.

وأعلن اليوم الأحد، نادي شتوتغارت، رسميا ضمّه بوعناني. بعقد يستمر إلى صيف 2030، قادما من نادي نيس الفرنسي.

وقال فابيان فولغيموث، عن صفقة لاعب “الخضر”: “بدر الدين بوعناني لاعبٌ كنا نراقبه منذ فترة.. يتميز بمهارات هجومية متعددة”.

قبل أن يضيف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفريق الألماني: “رغم صغر سنه، إلا أنه يمتلك خبرة دولية واسعة اكتسبها من خلال مشاركاته في البطولات الأوروبية، بما في ذلك الدوري الأوروبي الموسم الماضي.”.

وختم المدير الرياضي لشتوتغارت: “أسلوب لعبه يمنحنا خيارات هجومية إضافية، يسعدنا أن يرتدي بدر الدين بوعناني قميص النادي، ونرحب به ترحيبًا حارًا في شتوتغارت”.