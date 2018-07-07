المدير الرياضي لـ”برانتفورد” :”بن رحمة سيتلاعب بمدافعي الشامبين شيب”

توقع “راسموس أنكرسن” المُدير الرياض لنادي “برانتفورد”، نجاح الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة خلال تجربته في المملكة البريطانية، الموسم الداخل.

وصرّح قائلا :”بن رحمة لاعب سريع جدا، وجيد من الناحية الفنية، وسيُقدم إضافة كبيرة لفريقنا، خلال السنوات القادمة بكل تأكيد”.

وواصل :”أعتقد بأن مُدافعي “الشامبين شيب”، سيجدون صعوبات لإيقافه، ونحن سعداء بتمكننا من ضمه بشكل مُبكر في هذا الميركاتو الصيفي”.

يُذكر بأن “بن رحمة” وقّع عقداً لمدة 4 سنوات مع “البيز” مُقابل تلقي فريقه السابق “نيس” لمبلغ 3 ملايين أورو.