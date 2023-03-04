المدير الرياضي لـ”غلادباخ” يلمّح لوجهة بن سبعيني!

كشفت تقارير صحفية ألمانية صادرة اليوم السبت، بأن إدارة نادي بوروسيا دورتموند، حسمت رسميا صفقة الدولي الجزائري، ونجم دفاع بوروسيا مونشنغلادباخ، رامي بن سبعيني.

وينتهي عقد مدافع الخضر، مع غلادباخ، بنهاية الموسم الكروي الجاري، وهو الذي رفض كل مقترحات تمديده في مناسبات مختلفة.

وأكد موقع “تسايت أون لاين” الألماني، نقلا عن شبكة “سكاي” بأن صفقة بن سبعيني إلى دورتموند، تمت بصفة رسمية.

كما نشر المصدر ذاته، تصريحا للمدير الرياضي لنادي غلادباخ، رولاند فيركوس، تجنب فيه تأكيد خبر انتقال بن سبعيني، إلى بوروسيا دورتموند.

غير أن المتحدث ذاته، رفض في المقابل نفي الخبر ورد: “تخلينا دائما على اللاعبين..يجب البحث عن خطة بخصوص الثنائي (يقصد بن سبعيني وتورام) إذا تركانا، سنفعل ذلك.”