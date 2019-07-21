المدير الرياضي لـ “امبولي”: “جماهير ميلان ستُحب المُحارب بن ناصر” !

كشف “بيترو أكاردي” المدير الرياضي لـ “امبولي” أن جماهير “ميلان” ستحب المحارب “اسماعيل بن ناصر”.

وأكد “أكاردي” في تصريحات لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” رحيل النجم الجزائري إلى “ميلان”:

“اسماعيل بن ناصر محارب، جماهير ميلان ستحبه كثيرا”.

وأضاف: “بن ناصر شغوف بكرة القدم، وهو ذكي جدا فوق أرضية الميدان لديه شخصية رائعة والجميع يحبه”.

وتابع: “يرد أن يصل إلى القمة ويمكنه ذلك، وأعتقد انه الآن لا يمكننا سوى شكر بعضنا البعض، لأن امبولي هو فريق جيد للاعبين الشباب من أجل التألق والنضج كرويا”.

يذكر أن المصادر الإيطالية أكدت أن “بن ناصر” سيقوم بالفحوصات الطبية مع “ميلان” غدا الإثنين.