المدير الرياضي لـ باير ليفركوزن يثمن صفقة مازة

ثمن المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، سيمون رولفيس، صفقة تعاقد إدارة فريقه بالدولي الجزائري الشاب، إبراهيم مازة.

وصرح للموقع الرسمي لنادي باير ليفركوزن، اليوم الخميس، بعد التعاقد مع إبراهيم مازة. قادما من هيرتا برلين:”إبراهيم مازة هو أحد أكثر اللاعبين الشبان المثيرين للاهتمام في الوقت الحالي”.

وأضاف المتحدث:” اللاعب يمتلك مهارات تقنية استثنائية، ويجيد المراوغة والاختراق. كما يتميز بذكاء في التمرير ورؤية مميزة للملعب. إنه لاعب يُناسب طريقة لعبنا تمامًا”.

وتابع المتحدث ذاته:”إبراهيم مازة حالياً واحد من أكثر اللاعبين الشبان الموهوبين في الخط الأمامي، لديه قدرة كبيرة على فرض نفسه، كما يتمتع برؤية مميزة في اللعب ويعرف كيف يُحسن استخدام زملائه”.

إبراهيم مازة، المولود في برلين ويحمل الجنسيتين الألمانية والجزائرية، خاض 13 مباراة مع المنتخبات الألمانية للفئات السنية (U18، U19، U20). قبل أن يقرر في عام 2024 تمثيل منتخب الجزائر الأول، في خطوة أكدت ارتباطه بجذوره ورغبته في التألق على المستوى الدولي مع “الخُضر”.