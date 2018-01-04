المدير الرياضي لفيرونا :”كبار إيطاليا يُريدون فارس”

كشف، “فيليبو فوسكو”، المدير الرياضي لنادي “هيلاس فيرونا” بأن الدولي الجزائري، محمد فارس، تلقى العديد من العروض المُغرية هذا الشتاء.

وصرح قائلا :”فارس مطلوب من كبار إيطاليا، ومن عدد من الفرق الأوروبية المُحترمة، ولكنه إبنُنا ولا ننوي التخلي عليه، خلال الميركاتو”.

وأضاف :”نحن نعمل على تشبيب التشكيلة إستعدادا لقادم التحديات، وبالتالي فإن المُحافظة على فارس ضروري لمواصلة البرنامج الذي نسير عليه”.

يُذكر بأن الظهير الأيسر للمنتخب الوطني تحصل على مُقترح من “نابولي” ومن “بشيكتاش” اللذين يُحاولان خطفه قبل نهاية الشهر الجاري.