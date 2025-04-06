المدير الرياضي للاتحاد السويدي يبرز أهمية وديتهم المقبلة أمام المنتخب الوطني
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المدير الرياضي للاتحاد السويدي لكرة القدم، ستيفان بيترسون، عن المواجهة التحضيرية المقبلة التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني، مبرزا أهمينها بالنسبة لهم
وصرح بيترسون، للموقع الرسمي للاتحاد السويدي: “نتطلع لاختتام تحضيرات المنتخب، على أرضنا، بمواجهة منتخب الجزائر”
كما أضاف: “نأمل في الحصول على الدعم الجماهيري في المدرجات خلال هذه المواجهة، قبل استئناف مباريات تصفيات كأس العالم”
وختم المدير الرياضي للاتحاد السويدي لكرة القدم، ستيفان بيترسون: “مع الجزائر سنخوض مباراة جيدة، أمام منتخب أعلى تصنيفا من منافسينا السابقين”.
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