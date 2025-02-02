المدير الرياضي لمارسيليا: “غويري بإمكانه تسجيل 20 هدفا في الموسم”

أشاد المدير الرياضي لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مهدي بن عطية، بصفقة الدولي الجزائري، أمين غويري.

ويرتقب أن يسجل مهاجم “الخضر” سهرة اليوم الأحد. أول ظهور له بألوان “لوال” الذي التحق به في الميركاتو الشتوي الجاري، بمناسبة استقبال أولمبيك ليون، في الجولة الـ 20 من “الليغ1”.

وفي تصريحات خصّ بها صحيفة “ليكيب” ونشرها موقع “فووت مارساي” المهتم بأخبار نادي الجنوب الفرنسي، قال بن عيطة عن غويري: “إنه يتصل دائما بطريقة اللعب، يمكنه اللعب في منصب رقم 10 أو على اليسار، في حال قرر المدرب تغيير الطريقة”.

كما وصف الدولي المغربي السابق، غويري، باللاعب الموهوب، مضيفا: “دائما ما يسجل الأهداف، إن رأينا إحصائياته. يمكنه تسجيل ما بين 18 إلى 20 هدفا في الموسم”.

وختم مهدي بن عيطة: “الأمر متروك لنا من أجل دفعه إلى الأمام والوصول إلى أعلى مستوى”.

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