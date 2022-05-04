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الرياضة

المدير الرياضي لمونشنغلادباخ يكشف مستجدات جديدة بخصوص مستقبل بن سبعيني

بقلم فيصل زيان بوزيان
المدير الرياضي لمونشنغلادباخ يكشف مستجدات جديدة بخصوص مستقبل بن سبعيني
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كشف المدير الرياضي لبوريسيا مونشنغلادباخ. رولان فيركيس. عن مستجدات جديدة بخصوص مستقبل لاعب الفريق رامي بن سبعيني.

وصرح للإعلام المدير الرياضي لغلادباخ فيركيس ، قبل مباراة الفريق ضد لايبزيغ:”لا يوجد أي عرض من بوروسيا دورتموند بخصوص رامي بن سبعيني”.

كما أضاف فيركيس:” بن سبعيني لاعب جيّد، ومن الطبيعي أن يكون محل اهتمام العديد من الأندية”.

وأردف:” لكن لا يوجد أيّ عرض رسمي للاعب لحد الآن”.

كما تعتبر هذه التصريحات، تفنيدا لكل التقارير، التي ربطت قُرب إنتقال بن سبعيني مع نهاية عقده الموسم المقبل.

رابط دائم : https://nhar.tv/mSf4t
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