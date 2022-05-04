المدير الرياضي لمونشنغلادباخ يكشف مستجدات جديدة بخصوص مستقبل بن سبعيني
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف المدير الرياضي لبوريسيا مونشنغلادباخ. رولان فيركيس. عن مستجدات جديدة بخصوص مستقبل لاعب الفريق رامي بن سبعيني.
وصرح للإعلام المدير الرياضي لغلادباخ فيركيس ، قبل مباراة الفريق ضد لايبزيغ:”لا يوجد أي عرض من بوروسيا دورتموند بخصوص رامي بن سبعيني”.
كما أضاف فيركيس:” بن سبعيني لاعب جيّد، ومن الطبيعي أن يكون محل اهتمام العديد من الأندية”.
وأردف:” لكن لا يوجد أيّ عرض رسمي للاعب لحد الآن”.
كما تعتبر هذه التصريحات، تفنيدا لكل التقارير، التي ربطت قُرب إنتقال بن سبعيني مع نهاية عقده الموسم المقبل.
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