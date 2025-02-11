المدير الرياضي لنادي بريست يعود للحديث عن تجربة بلايلي مع الفريق

تحدث المدير الرياضي لنادي بريست، غريغوري لورينزي، عن تجربة الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، مع الفريق موسم 2022-2023.

وصرح غريغوري، لصحيفة “ليكيب” أمس الإثنين، بخصوص التجارب الفاشلة التي مر بها فريقه، لمح على الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، بالقول:” عندما رحل رومان فايفر عن الفريق، كان لدي لاعب شاب لتعويضه، وهو ماغنيس أكليوش، لكن آنذاك، المدرب دير زاكاريان طلب لاعبًا ذو خبرة، فقمنا بالتعاقد مع بلايلي، عندما لا تحترم هوية الفريق، فإن الأمور لا تنجح”.

مع العلم أن أداء بلايلي مع الفريق لم يكن سيئا، رغم وجود بعض المشاكل مع إدارة النادي. حيث خاض مع بريست 19 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة. كما نال بفضل أدائه لقب أفضل لاعب في شهر ماي 2022.

وأضاف المتحدث:” ندمت على عدم التعاقد مع بن رحمة لما كان ينشط في صفوف نادي شاتورو موسم 2017-2018، لأن المدرب حينها رفض التعاقد معه”.