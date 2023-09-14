المدير الرياضي لنادي رين:”غويري لم يحسم بعد هوية المنتخب الذي سيمثله”

كشف المدير الرياضي لنادي رين الفرنسي، فلوريان موريس، اليوم الخميس، أن لاعب الفريق الفرانكو جزائري أمين غويري، لم يحسم بعد هوية المنتخب الذي سيمثله مستقبلا.

ونقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الخميس، تصريحات المدير الرياضي لنادي رين على هامش الندوة الصحفية التقديمية للاعبين الجدد بصفوف الفريق:” تحدثت مع أمين غويري حول اختياره الدولي بين الجزائر و فرنسا ، أخبرني أنه لم يحسم أي شيئ بعد”.

يجدر للإشارة، سبق وأن أكد الناخب الوطني جمال بلماضي على تغيير اللاعب غويري جنسيته الرياضية للانضمام للمنتخب الوطني.