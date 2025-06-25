المدير الرياضي لنادي لوغانو: “قندوسي إضافة كبيرة للفريق”

في أول تعليق رسمي بعد الإعلان عن انضمام الدولي الجزائري أحمد قندوسي إلى صفوف نادي إف سي لوغانو السويسري. عبّر المدير الرياضي للنادي، سيباستيان بيلزر، عن ارتياحه الكبير لهذه الصفقة. مؤكدًا أن اللاعب يملك كل المقومات التي تجعل منه إضافة حقيقية للمجموعة.

وقال بيلزر، في تصريح لموقع النادي: “نرحب بانضمام أحمد قندوسي إلى الفريق بحماس كبير. ونحن على ثقة بأن انضمامه سيُضيف قيمةً كبيرةً داخل الملعب وخارجه، بفضل شخصيته المميزة ومهاراته الفنية العالية”.

كما سلّط المدير الرياضي الضوء على الروح التنافسية العالية التي أبداها اللاعب. مشيرًا إلى أن قبوله خوض تجربة جديدة في دوري مختلف تمامًا يؤكد استعداده للارتقاء بمستواه: “رغبته في التطور التي أظهرها بقبوله التحدي المُحفّز الذي عرض عليه، والذي سيُدخله في عالم كرة قدم مختلف تمامًا عمّا اعتاد عليه، تعكس ذهنية احترافية عالية”.

واعتبر بيلزر، أن اللاعب السابق للأهلي المصري ووفاق سطيف، يملك من الخبرة والشخصية ما يؤهله للعب دور قيادي في غرفة الملابس وعلى أرضية الميدان.

وأضاف المتحدث: “إنجازاته تجعله لاعبًا قادرًا على تولي دور القائد. بخبرته وجودته وشخصيته القوية، يجسّد أحمد قيم وروح الفريق الذي نشكّله”.