المدير الرياضي لنادي ميشلين: “توبة يملك خبرة كبيرة وهو قائد حقيقي”

أشاد المدير الرياضي، لنادي ميشلين البلجيكي، تيم ماتياس، بصفقة التعاقد مع الدولي الجزائري، احمد توبة.

وكان الفريق البلجيكي، قد أعلن مساء اليوم الأربعاء، رسميا عن ضمّه توبة، قادما من باشاك شهير التركي، على سبيل الإعارة، مع أحقية شراء عقده نهائيا.

وفي تصريحات خص بها الموسم الرسمي للنادي، قال تيم ماتياس: “مع أحمد، نأتي بقائد حقيقي.. خبرته على أعلى مستوى ومكانته توفر فرصا إضافية داخل الفريق”.

وواصل ذات المتحدث: ” الجهود التي بذلناها في بداية فترة الانتقالات الصيفية، لإحضاره إلى ميشلين كانت حاسمة في إقناعه في النهاية”.

وختم المدير الرياضي للفريق البلجيكي: “غالبًا ما يكون الصبر فضيلة لجذب الأسماء الصحيحة، وما بدا غير وارد في بداية فترة الانتقالات، نجحنا الآن في تحقيقه”.