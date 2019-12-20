المدير الرياضي لهوفنهايم يُكذب “بلفوضيل”

الرياضة
  • -
  • 0
المدير الرياضي لهوفنهايم يُكذب “بلفوضيل” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كذب المدير الرياضي لهوفنهايم الألماني تصريحات نجمه الدولي الجزائري “إسحاق بلفوضيل” الذي انتقد فيها الطاقم الطبي لفريقه.

“ألكسندر روزن” قال في تصريحات لوسائل الاعلام الألمانية:”تم تطبيق جميع مراحل العلاج الطبي وفقًا لأعلى المعايير الطبية”.

وأضاف:”تعاملنا مع اصابة بلفوضيل كما كان الحال مع كل إصابة لأحد لاعبينا. وقد تم تنسيق هذا عن كثب مع إسحاق. لدينا جميعًا مصلحة في جعل اللاعب يشفى بسرعة وكاملة”.

يُذكر ان “بلفوضيل” اتهم الطاقم الطبي لهوفنهايم بعدم اعطاء اصابته أهمية كبيرة والتهاون في معالجتها ماجعل مشواره الاحترافي في خطر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=744225

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com