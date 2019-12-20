المدير الرياضي لهوفنهايم يُكذب “بلفوضيل”

كذب المدير الرياضي لهوفنهايم الألماني تصريحات نجمه الدولي الجزائري “إسحاق بلفوضيل” الذي انتقد فيها الطاقم الطبي لفريقه.

“ألكسندر روزن” قال في تصريحات لوسائل الاعلام الألمانية:”تم تطبيق جميع مراحل العلاج الطبي وفقًا لأعلى المعايير الطبية”.

وأضاف:”تعاملنا مع اصابة بلفوضيل كما كان الحال مع كل إصابة لأحد لاعبينا. وقد تم تنسيق هذا عن كثب مع إسحاق. لدينا جميعًا مصلحة في جعل اللاعب يشفى بسرعة وكاملة”.

يُذكر ان “بلفوضيل” اتهم الطاقم الطبي لهوفنهايم بعدم اعطاء اصابته أهمية كبيرة والتهاون في معالجتها ماجعل مشواره الاحترافي في خطر.