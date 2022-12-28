المدير السابق لدار الصحافة يوسف دوسان في ذمة الله

توفي صببحة اليوم المدير السابق لدار الصحافة، يوسف دوسان، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 56 سنة، بعد معاناته مع المرض.

وكان الفقيد قد تحصل سنة 1990 على ليسانس في علوم الإعلام والاتصال، ليشتغل بعدها في عدة جرائد وطنية. إضافة إلى كونه لاعب ومدرب سابق في كرة السلة.

وبهذه المناسبة الأليمة، قدم وزير الاتصال، محمد بوسليماني، “أخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.