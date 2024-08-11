بوخزاني: “إيمان خليف تحملت ضغوطا لا يستطيع مجابهتها إلا من يمتلك روحا حرة كروحها”

بعث الرئيس المدير العام لشركة “موبيليس” شوقي بوخزاني، برسالة تهنئة، إلى البطلة الأولمبية إيمان خليف، تحمل في طياتها الفخر والاعتزاز. بمشوار بطلة جابهت كل العقبات، لكتابة التاريخ وتحقيق انجاز غير مسبوق في الملاكمة العربية والإفريقية.

وقال بوخزاني، في منشور أطلقه أمس السبت، على حسابه الشخصي. عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تهانينا للبطلة إيمان خليف. تهانينا للجزائر وشعبها العظيم.. هذه ليست مجرد كلمات معتادة أو عبارات مجاملة، إنها تعبير صادق عن فخرنا واعتزازنا.”.

وواصل الرئيس المدير العام لـ”موبيليس”: “تهانينا لإيمان خليف البطلة. التي شقّت طريقها نحو هذا الإنجاز العظيم، بعد سنوات من الجهد المتواصل والعمل الدؤوب.”

مضيفا: “لقد تحملت ضغوطاً نفسية كثيرة. لا يستطيع مجابهتها إلا من يمتلك روحاً حرة كروحكِ. يا إبنة الجزائر، وأنتِ تحملين إرث لالة فاطمة نسومر، جميلة بوحيرد. وحسيبة بن بوعلي”.

وواصل: “كلما كانت التحديات أكبر. كلما كاننت حلاوة الانتصار أكبر. دموع الفرح التي تسيل اليوم. تحمل في طياتها ذكريات. كل لحظة صعبة وكل ضغط نفسي كان يقف في طريق أحلامنا. ويحاول بكل قوة منعها من التحول إلى واقع.”

كما جدد بوخزاني، تهنئة البطلة إيمان خليف. موضحا: “نحن ندرك تمامًا معنى الإنجاز. ومعنى الصعوبات. ومعنى أن تقفي في وجه العالم كله لتحقيق هدف نبيل”.

“نحن نفهم تمامًا ما يعنيه أن تقاتلي لتحقيق أحلامكِ. في حين يحاربكِ العالم بقناع من النبل. يخفي تحته كل أنواع الشر.”

وأضاف: “هنيئًا للجزائر. التي أثبتت للعالم بأسره مرة أخرى أن المساس بشرف مواطنة جزائرية. يعني أن كل الجزائر ستنهض للدفاع عنها. الجزائر التي لا تفاوض ولا تساوم. عندما يتعلق الأمر بمبادئها. سيادتها وكرامتها أو كرامة مواطنيها.

وختم بوخزاني، رسالته للبطلة الأولمبية: “هنيئا لك مليون مرة. هنيئا لك بعدد من شجعوك وآمنوا بالحلم داخل الجزائر وخارجها. هنيئا لك أيضا بعدد من كانت كل لكمة من لكماتكِ تصل قلوبهم المريضة الحاقدة. قبل أن تصل لوجوه منافساتكِ. هنيئاً لكِ و هنيئاً للجزائر كلها.. دعها تعمل. دعها تنجح وتتألق”.