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المدير العام الجديد لسوناطراك: سنعمل بكد حتى تصبح سوناطراك مرجعا دوليا للمحروقات

الوطني
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المدير العام الجديد لسوناطراك: سنعمل بكد حتى تصبح سوناطراك مرجعا دوليا للمحروقات
بقلم نسرين محفوف

وعد المدير العام الجديد لسوناطراك، توفيق حكار، العمل بكد حتى تصبح سوناطراك مرجعا دوليا للمحروقات.

وخلال مراسم تنصيبه، التزم ببذل كل جهده ليكون قدر عظمة سوناطراك.

وقال إن مهمة سوناطراك توفير احتياجات السوق الوطنية، مشددا على تجديد المورد البشري وتثمينه، وتجديد الاحتياطات من الغاز والبترول.

وأكد حكار أنه من مستلزمات التحول، تصويب النظر نحو التوجهات المستقبلية، ومباشرة الرهانات الكبرى والأساسية محليا ودوليا.

وأضاف “من أهم الرهانات التي تواجهها سوناطراك، رهان العنصر البشري، موضحا أن كل فرد هو الثروة الجوهرية التي ينبغي تثمينها وتعزيز العلاقات وسلاسة الاتصال داخل المجمع”.

وشدد على تثمين المواهب وتعزيزها وتطويرها، والارتقاء المهني والتقني في كل النشاطات، والمساهمة في خلق القيمة المضافة.

كما أكد حكار على ضمان الأمن الطاقوي على المدى البعيد وتعزيزه، تطوير الصناعات التحويلية، تجسيد سياسة التحول وتنويع مصادرنا الطاقوية لضمان أمننا الطاقوي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=769702

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