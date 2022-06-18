المدير العام السابق لعصرنة العدالة داخل أروقة المحاكم

برمج القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد بتاريخ 23 جوان الجاري ملف قضية عبد الحكيم عكا المدير العام السابق لعصرنة العدالة للمحاكمة .

قضية الحال تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، تخص السوار الإلكتروني الذي كبّد هذا الأخير الخزينة العمومية اموالا طائلة .

للتذكير، يتواجد عكا عبد الحكيم رهن الحبس المؤقت شهر أكتوبر من سنة 2020 ،كما سبق له و أن تم إيدانته من قبل بعقوبات سالبة للحرية في قضية تزوير الشهادات الجامعية .