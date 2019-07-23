المدير العام السابق لـ “إيتوزا” أمام قاضي التحقيق في قضية منح امتيازات لطحكوت

مثل اليوم الثلاثاء “ميلود. ب” المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري “إيتوزا” وشبه الحضري “ايتوزا”، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة.

وحسب مصادر قضائية تحدثت لـ”النهار أونلاين”، فإن المسؤول السابق لمؤسسة “إيتوزا” قد جرى استخراجه من المؤسسة العقابية بالحراش صبيحة اليوم.

ويمثل المدير السابق لـ”إيتوزا” أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة، لمواجهته بتهمة منح امتيازات غير قانونية لرجل الأعمال محي الدين طحكوت.

ويتعلق الملف الذي يتابع فيه مدير “إيتوزا” السابق بعقود شراكة وكراء حافلات واستغلال خطوط بالعاصمة.

ويُتهم المدير السابق لـ”إيتوزا” بتكبيد المؤسسة والخزينة العمومية خسائر بالملايير.