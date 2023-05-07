المدير العام السابق لمطار الجزائر الطاهر علاش أمام المحكمة العليا يوم 11 ماي

من المنتظر ان تنظر المحكمة العليا في الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع الطاهر علاش المدير العام السابق لمطار الجزائر الدولي يوم 11 ماي الجاري. و ذلك بعدما أدانته الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. لمتابعته في قضايا فساد تتعلق بإبرامه لصفقات عمومية مخالفة للقانون بخصوص بناء مطار هواري بومدين الجديد. و الذي كبد الخزينة العمومية اموالا طائلة .

كما وجهت للرئيس المدير العام السابق للمطار طاهر علاش رفقة عدد من المتهمين وهم 12 متهم من بينهم مسؤولين. و اطارات تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06. تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها. بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة طبقا لقانون الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة .