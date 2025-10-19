المدير العام المساعد السابق لوكالة الأنباء الجزائرية الهادي بن يخلف في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، المدير العام المساعد السابق لوكالة الأنباء الجزائرية، الهادي بن يخلف عن عمر ناهز 86 عام، اليوم الأحد، بحسب ما علم من عائلته.

الفقيد استهل مشواره المهني بيومية الشعب ( 1965-1980)، كما شغل منصب رئيس التحرير يومية النصر، قبل أن يلتحق، سنة 1981. بوكالة الإنباء الجزائرية أين تقلد عدة مناصب كالمدير العام المساعد و نائب مدير الإعلام ثم مسؤول مكتب الوكالة بالقاهرة (مصر). ومدير الإعلام برئاسة الجمهورية سنة 1984.

وسيوارى الثرى اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة بئر توتة بالعاصمة.