المدير العام لأمن الطرق بموريتانيا يشيد بمستوى الشرطة الجزائرية

أعرب المدير العام لأمن الطرق الموريتاني اللواء محمد لحريطان عن إعجابه بالمستوى الاحترافي الذي بلغته الشرطة الجزائرية. ويأتي هذا خلال الزيارة التي قام بها إلى بعض المصالح العملياتية للأمن الوطني.

وأكد اللواء الموريتاني أن هذه الزيارة التي جرت بحضور مدير الأمن العمومي، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، رفقة إطارات سامية من الأمن الوطني، تعد لا محالة سانحة لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق الدائم بين شرطة البلدين.

واستهل البرنامج، بزيارة مقر مديرية الأمن العمومي، أين استمع المدير العام لأمن الطرق والوفد المرافق له، إلى عرض حول المهام الرئيسية الموكلة للمصالح العملياتية للأمن العمومي في مجال ضمان حماية الأشخاص والممتلكات مدعومة بمعرض تضمن أحدث التكنولوجيات والتطبيقات الذكية للأمن الوطني المستعملة في مجال السلامة والوقاية المرورية.

ليتوجه بعدها ضيف الشرطة الجزائرية، إلى المدرسة التطبيقية للأمن الوطني ”عبد المجيد بوزبيد” بالصومعة (البليدة)، أين وقف على المقاربة التكوينية المنتهجة بهذا الصرح التدريبي الشرطي، بالإضافة إلى الهياكل البيداغوجية ومختلف الأقسام والمرافق التابعة لها، المختصة في تكوين أفراد الشرطة في مجال الأمن العمومي والسلامة والوقاية المرورية.

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إستقبل اليوم الأربعاء الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق هانس وارنر وييرمان. المدير العام للأركان العسكرية الدولية لمنظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الفريق هانس وارنر وييرمان. المدير العام للأركان العسكرية الدولية لمنظمة حلف شمال الأطلسي. يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين، على رأس وفد عسكري هام.

كما أن مراسم الاستقبال، استهلت بتحية العلم الوطني. وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

وحضر اللقاء كل من قادة القوات، ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. بالإضافة كذلك إلى أعضاء الوفد العسكري لحلف شمال الأطلسي.

من جهته الفريق شنقريحة، وبعد الترحيب بالوفد الضيف، أكّد أن هذه الزيارة ستسمح للطرفين بحصر أفضل، للتحديات الأمنية المعترضة. وصياغة رؤية مشتركة. من شأنها أن تحمي أكثر المنطقة من مخاطر حالة اللاستقرار.

كما كشف الفريق السعيد شنقريحة، أن الجزائر لطالما دعمت مبادرات المجتمع الدولي. في ظل احترام القانون الدولي والقرارات الأممية.

وأضاف الفريق شنقريحة خلال إستقباله اليوم الأربعاء، الفريق هانس وارنر وييرمان، المدير العام للأركان العسكرية الدولية لمنظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”: “تعد زيارتكم هذه دليلا على الاهتمام، الذي تحظى به منطقتنا من قبل منظمة حلف شمال الأطلسي. وتبرهن بذلك على الأهمية التي توليها منظمتكم للجهود التي تبذل على المستوى الإقليمي في مجال أمن واستقرار بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.

كما اضاف الفريق:” إنه من الواضح أن التفهم المتبادل لقضايا الساعة سيسمح للطرفين بحصر أفضل للتحديات الأمنية التي تواجهها بلدان منطقتنا. وسيؤدي حتما إلى صياغة رؤية مشتركة. من شأنها أن تحمي أكثر منطقتنا من مخاطر الانشقاق وحالة اللاإستقرار.