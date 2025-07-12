المدير العام لأمن الوطني يدشن هياكل شرطية جديدة ببشار

حل المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، صباح اليوم السبت، بولاية بشار في زيارة عمل وتفقد لمصالح أمن الولاية، أين أشرف على تدشين هياكل شرطية عملياتية واجتماعية جديدة.

وأوضحت مصالح ولاية بشار، أن المدير العام للأمن الوطني، أشرف على تدشين هياكل شرطية عملياتية واجتماعية جديدة. وهذا تزامنا والاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال.

وكان في استقباله بن يوسف أحمد والي ولاية بشار، رفقة المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الغربي، رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية والقضائية والجمارك الجزائرية ورئيس دائرة بشار.

وفي أول محطة من برنامج الزيارة أشرف المدير العام للامن الوطني، على تدشين مرقد العزاب المجاهد “تركي بشير”.

كما قام علي بداوي، بزيارة تفقّد ومعاينة للمخبر الجهوي لشرطة الجنوب الغربي، الذي يعرف نسبة اشغال متقدمة. و عاين مرقد العزاب التابع لذات المصلحة.

وأشار المصدر نفسه، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مهنية محفزة لمنتسبي جهاز الأمن الوطني.

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