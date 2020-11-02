المدير العام لأهلي البرج يوضح قضية “الغربال-المولودية”

وضح المدير العام لفريق أهلي برج بوعريريج “نذير بوزناد” تفاصيل قضية اللاعب الدولي السوداني “الغربال” مع مولودية الجزائر.

بوزناد قال لموقع كووورة العربي اليوم الإثنين:”قضية الغربال ذات شقين، الشق الأول يكمن في تحويل الاتفاق المبرم ما بين إدارة المولودية، وأهلي البرج واللاعب، وهذا الأمر تم بطريقة عادية وقانونية”.

“كل الأطراف اتفقت على إعارة الغربال إلى المولودية لمدة 18 شهرًا، وهنا أصبح اللاعب على ذمة النادي العاصمي”.

وختم:”الشق الثاني يتعلق بعملية تسجيل اللاعب، حيث تقدم مولودية الجزائر بطلب رسمي لقيد اللاعب في نظام “تي إم إس”، وهذا يعني أن إدارة المولودية قد أتمت كافة الإجراءات معنا لضم اللاعب”.